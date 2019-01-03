2019-01-03T08:41:38+03:00
Общество

Полицейский Дед Мороз поздравил детей в Уссурийске

Чтобы порадовать детей, полицейские заранее узнали о новогодних пожеланиях каждого
Игорь СОРОКИН
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фото - ОМВД по Уссурийскуфото - ОМВД по Уссурийску
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Сотрудники ОМВД по Уссурийску вместе с членами Общественного совета в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» посетили многодетные семьи, состоящие на профучете в отделении по делам несовершеннолетних.

Полицейские в образе Деда Мороза и Снегурочки, а также председатель совета Александр Харламов посетили три семьи. В каждой из них воспитываются по четыре ребенка. Чтобы порадовать детей, полицейские заранее узнали о новогодних пожеланиях каждого. 13-летний Павел попросил у Деда Мороза клюшку с шайбой, шестилетний Илюша пожелал робота, а 10-летний Саша был рад конструктору.

Все ребята подготовились к встрече с Полицейским Дедом Морозом. Малыши специально нарядились, а ребята постарше приготовили стихи.

Игрушки и сладкие наборы получил каждый ребенок. Поздравляя детей, полицейские не забывали провести беседы с родителями, напомнив им о необходимости добросовестно воспитывать и содержать отпрысков.

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