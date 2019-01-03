2019-01-03T10:13:30+03:00
Политика

Войска Восточного военного округа пополнили 8 тысяч призывников

Осенняя призывная кампания завершена: в научную роту отправлен один призывник, житель Якутии
Игорь СОРОКИН
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фото - ВВОфото - ВВО
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В Восточном военном округе завершилась осенняя призывная кампания.

Военные комиссариаты округа призвали и отправили в войска около 8 тысяч граждан, проживающих на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. Около 90% призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Первые отправки призывников стартовали во второй половине октября.

На призывных сборных пунктах округа новобранцев обеспечили военной повседневной формой. Каждый призывник получил армейский несессер с предметами гигиены и банковскую карту для начисления довольствия.

В научную роту отправлен один призывник, житель Якутии.

По сравнению с осенней 2017 года призывной компанией количество призывников уменьшилось. Это связано с плановым комплектованием войск контрактниками.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним призыв происходит раз в год (весной или осенью). Поэтому в 24 районах Якутии, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотки, где граждане призывались весной, осенью призыва не было.

Во время осенней призывной кампании граждане, которым не исполнилось 27 лет, уже признанные негодными к службе по медицинским показаниям и переданные в запас, по желанию могли пройти медкомиссию повторно. При положительном заключении медкомиссии такой гражданин может быть призван в ряды Вооруженных Сил на общих основаниях.

Около 70 призывников с высшим и средним специальным образованием воспользовались своим правом, подав заявления о прохождении службы по контракту взамен службы по призыву.

Военные комиссариаты Бурятии, призвавшие более тысячи граждан, признаны лучшими по организации призыва.

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