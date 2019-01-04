Погода во Владивостоке и Приморье на 4 января 2019

4 Янв. 2019 2019-01-04T02:44:11+03:00

В крае переменная облачность, местами небольшой снег с вероятностью 30%

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Сегодня, 4 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, местами небольшой снег с вероятностью 30%. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -1...-15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха -3...-5°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный утром слабый, днем умеренный.Температура воздуха -3...-5°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины днядо сильного. Температура воздуха -4...-6°C.