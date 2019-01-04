2019-01-04T02:44:11+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 4 января 2019

В крае переменная облачность, местами небольшой снег с вероятностью 30%
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, местами небольшой снег с вероятностью 30%. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -1...-15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха -3...-5°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный утром слабый, днем умеренный.Температура воздуха -3...-5°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины днядо сильного. Температура воздуха -4...-6°C.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке полностью сгорел недостроенный жилой на Чуркине
ХК «Адмирал» одержал первую победу в новом году
Во Владивостоке пожарные спасли 15 человек из огненной ловушки
5 января во Владивостоке стартует турнир по дворовому хоккею
В центре Владивостока начинается рождественская ярмарка
Приморцы столкнулись с большой проблемой в аэропорту Владивостока
Войска Восточного военного округа пополнили 8 тысяч призывников
Полицейский Дед Мороз поздравил детей в Уссурийске
«Новогодние сказки» собирают приморцев в центре Владивостока
Владивосток в понедельник отметит Рождество
Жителей Владивостока ждут на городских катках
Во Владивостоке дорогу на Эгершельд преградила опрокинувшаяся машина
Налетали, набомбили: летчикам ТОФ есть чем гордиться за 2018 год
Жителей Владивостока зовут на рождественскую ярмарку