5 января во Владивостоке стартует турнир по дворовому хоккею

4 Янв. 2019 2019-01-04T04:48:37+03:00

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Завтра, 5 января, во Владивостоке стартует традиционный турнир по дворовому хоккею среди непрофессиональных команд на кубок главы города. С 10 утра пройдут первые игры сразу на нескольких хоккейных коробках в разных районах краевой столицы. На лед, в соответствии с турнирной таблицей, выйдут команды «СпортЛандия» и «Рубин 2003», «TANDRA» и «Русский остров», «Морпех» и «Адмирал Кузнецов». Затем игры продолжатся в 13 часов.

Ледовые поединки пройдут на городских муниципальных катках на ул. Фанзавод, 18, Русской, 86, Героев Хасана, 12, Невельского, 31.

Всего в турнире примет участие 13 команд, подавших заявки и принявших участие в жеребьевке. Организаторы – управление физической культуры и массового спорта администрации Владивостока - напоминают, что во время игр запрещено применение силовых приемов и намеренные попадания шайбы в полевых игроков.

Поддержать хоккеистов приглашаются все желающие жители и гости города.

Фото: vlc.ru.