5 января во Владивостоке стартует турнир по дворовому хоккею
Завтра, 5 января, во Владивостоке стартует традиционный турнир по дворовому хоккею среди непрофессиональных команд на кубок главы города. С 10 утра пройдут первые игры сразу на нескольких хоккейных коробках в разных районах краевой столицы. На лед, в соответствии с турнирной таблицей, выйдут команды «СпортЛандия» и «Рубин 2003», «TANDRA» и «Русский остров», «Морпех» и «Адмирал Кузнецов». Затем игры продолжатся в 13 часов.
Ледовые поединки пройдут на городских муниципальных катках на ул. Фанзавод, 18, Русской, 86, Героев Хасана, 12, Невельского, 31.
Всего в турнире примет участие 13 команд, подавших заявки и принявших участие в жеребьевке. Организаторы – управление физической культуры и массового спорта администрации Владивостока - напоминают, что во время игр запрещено применение силовых приемов и намеренные попадания шайбы в полевых игроков.
Поддержать хоккеистов приглашаются все желающие жители и гости города.
Фото: vlc.ru.