ХК «Адмирал» одержал первую победу в новом году

4 Янв. 2019 2019-01-04T06:59:35+03:00

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В Шанхае завершился матч Континентальной хоккейной лиги, в котором приморский «Адмирал» встречался «Куньлунь Ред Стар». Проиграв первый период, приморцы переломили ход матча во втором отрезке, благодаря чему одержали победу.

В первом периоде «Куньлунь» начал серьезно атаковать, и на девятой минуте это принесло плоды. Шайбу забросил Самуэль Лофквист, 1:0. Приморцы сдержали натиск до конца периода и ушли на перерыв, проигрывая лишь одну шайбу.

Во втором периоде ход игры полностью перевернулся. «Адмирал» за пять минут вышел вперед усилиями Константина Глазачева и Дениса Вихарева, 1:2. Еще через минуту гости остались в меньшинстве, но это не помешало забросить им еще одну шайбу: отличился Василий Стрельцов, 1:3. Хозяева ринулись отыгрываться и за 30 секунд до конца периода сделали счет 2:3.

Последняя двадцатиминутка не подарила болельщикам ни одной шайбы. «Адмирал» грамотно оборонялся, чем обеспечил себе первую победу в 2019 году. Следующий матч «моряки» вновь проведут с «Куньлунь РС». Игра состоится 5 января.