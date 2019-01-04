2019-01-04T08:54:17+03:00
Общество

Солнечное затмение 6 января 2019 года можно будет увидеть во Владивостоке

Василий ПОЛИКАРПОВ
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6 января 2019 года жители и гости Владивостока смогут наблюдать частичное солнечное затмение.6 января 2019 года жители и гости Владивостока смогут наблюдать частичное солнечное затмение.
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В течение первой недели 2019 года Луна пройдет между Землей и Солнцем таким образом, что повлечет частичное солнечное затмение.

Жители и гости Владивостока 6 января смогут наблюдать частичное затмение - то есть, диск Луны лишь немного закроет Солнце.

Визуально увидеть затмение будет непросто: в Пекине можно будет увидеть, как Луна закроет Солнце на 20%, в Токио – на 30 % , а во Владивостоке – на 37%. Максимума затмение достигнет в 4:42 минуты по Московскому времени (11:42 по Владивостоку).

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