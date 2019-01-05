2019-01-05T02:23:40+03:00
Экономика

Рождественская торговля во Владивостоке: покупателей завлекают красной икрой и рыбой

Сегодня весь день в центре города работает праздничная ярмарка
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Полкило икры горбуши продают за 1200 рублей. Фото: Vlc.ruПолкило икры горбуши продают за 1200 рублей. Фото: Vlc.ru
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Во Владивостоке, на парковке у здания краевой администрации несколько минут назад вновь развернулась ярмарка, приуроченная к предстоящему Рождеству. Во второй день торговли, 5 января, фермеры обещают товар не хуже вчерашнего. Повышенным спросом пользуются икра кеты и горбуши, креветки, рыба и другие морепродукты.

Власти приморской столицы без устали организуют ярмарки. В связи с тем, что центральная площадь занята новогодним городком, торговцам выделили место у «белого дома». Десятки грузовиков выстроились в круг в поисках покупателей.

Жители и гости города помимо рыбы могут купить на пятачке у краевой администрации мясо, бакалею, овощи, фрукты, мёд, грибы, соленья.

Ярмарка работает 5 января с 10 до 17 часов вечера. Свои товары привезли больше сотни фермеров Приморья.

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