2019-01-05T04:43:34+03:00
Происшествия

В Артёме пожарные спасли человека в горящем доме

Ещё десять жильцов были эвакуированы в ходе спасательной операции
Поделиться:
Фото: Pixabay.comФото: Pixabay.com
Изменить размер текста:

Пожарные подразделения накануне вовремя прибыли на тревожный сигнал в городе Артёме. На улице Кирова предстояло спасти жильцов из горящего жилого дома на улице Кирова.

В связи с сильным задымлением спасатели задействовали звенья газодымозащитной службы. Пожарные оперативно установили, что в подъезде дома под лестничной клеткой горит мусор, следом огонь перекинулся на оконную раму.

Из отрезанной дымом квартиры огнеборцы спасли одного человека – его вывели на свежий воздух. Ещё 10 человек эвакуировали из задымленного дома. В ходе инцидента никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров, говорится в сообщении ГУ МЧС по Приморскому краю.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в районе Чуркина во Владивостоке сгорел недостроенный жилой дом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей и гостей Приморья приглашают на рождественский фестиваль
Рождественская торговля во Владивостоке: покупателей завлекают красной икрой и рыбой
В Приморье возможен снег, во Владивостоке без осадков
Солнечное затмение 6 января 2019 года можно будет увидеть во Владивостоке
Во Владивостоке полностью сгорел недостроенный дом на Чуркине
ХК «Адмирал» одержал первую победу в новом году
Во Владивостоке пожарные спасли 15 человек из огненной ловушки
5 января во Владивостоке стартует турнир по дворовому хоккею
В центре Владивостока начинается рождественская ярмарка
Погода во Владивостоке и Приморье на 4 января 2019
Приморцы столкнулись с большой проблемой в аэропорту Владивостока
Войска Восточного военного округа пополнили 8 тысяч призывников
Полицейский Дед Мороз поздравил детей в Уссурийске
«Новогодние сказки» собирают приморцев в центре Владивостока
Владивосток в понедельник отметит Рождество
Жителей Владивостока ждут на городских катках
Во Владивостоке дорогу на Эгершельд преградила опрокинувшаяся машина
Налетали, набомбили: летчикам ТОФ есть чем гордиться за 2018 год
Жителей Владивостока зовут на рождественскую ярмарку