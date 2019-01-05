В Артёме пожарные спасли человека в горящем доме
Пожарные подразделения накануне вовремя прибыли на тревожный сигнал в городе Артёме. На улице Кирова предстояло спасти жильцов из горящего жилого дома на улице Кирова.
В связи с сильным задымлением спасатели задействовали звенья газодымозащитной службы. Пожарные оперативно установили, что в подъезде дома под лестничной клеткой горит мусор, следом огонь перекинулся на оконную раму.
Из отрезанной дымом квартиры огнеборцы спасли одного человека – его вывели на свежий воздух. Ещё 10 человек эвакуировали из задымленного дома. В ходе инцидента никто не пострадал.
Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров, говорится в сообщении ГУ МЧС по Приморскому краю.
Как ранее сообщала «Комсомолка», в районе Чуркина во Владивостоке сгорел недостроенный жилой дом.