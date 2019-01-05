2019-01-05T05:42:22+03:00
Звезды

Жителей и гостей Приморья приглашают на рождественский фестиваль

«Щедрый вечер» соберёт больше двух сот юных артистов
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Фото: Primorsky.ruФото: Primorsky.ru
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Больше 200 артистов порадуют гостей ежегодного рождественского фестиваля «Щедрый вечер». Он состоится 12 января во дворце культуры железнодорожников.

Культурный проект воплощён на деньги краевого гранта, проинформировали в департаменте внутренней политики администрации Приморья.

- На этот раз участниками фестиваля станут больше 200 артистов из Лесозаводска, Владивостока, Находки, Фокино, Большого Камня, Хороля, Вольно-Надеждинского, Тавричанки, других городов и сёл Приморья. В основном дети и молодые люди, - рассказали специалисты департамента.

Кстати, специальная праздничная программа подготовлена для воспитанников детского реабилитационного центра «Парус надежды».

Фестивальная площадка откроется в полдень с мастер-классов. Затем состоится гала-концерт юных артистов.

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