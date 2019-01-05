Жителей и гостей Приморья приглашают на рождественский фестиваль
Больше 200 артистов порадуют гостей ежегодного рождественского фестиваля «Щедрый вечер». Он состоится 12 января во дворце культуры железнодорожников.
Культурный проект воплощён на деньги краевого гранта, проинформировали в департаменте внутренней политики администрации Приморья.
- На этот раз участниками фестиваля станут больше 200 артистов из Лесозаводска, Владивостока, Находки, Фокино, Большого Камня, Хороля, Вольно-Надеждинского, Тавричанки, других городов и сёл Приморья. В основном дети и молодые люди, - рассказали специалисты департамента.
Кстати, специальная праздничная программа подготовлена для воспитанников детского реабилитационного центра «Парус надежды».
Фестивальная площадка откроется в полдень с мастер-классов. Затем состоится гала-концерт юных артистов.