Баскетбольный «Спартак» обыграл во Владивостоке одноклубников из Санкт-Петербурга

5 Янв. 2019 2019-01-05T07:28:17+03:00

Приморские спартаковцы хорошо потренировались перед дерби с Питером. Фото: Spartakbasket.ru

В дерби «красно-белых» всё решилось в концовке матча

Изменить размер текста: A A

Владивостокский «Спартак» обыграл в первом матче нового года своих друзей соперников - спартаковцев из Санкт-Петербурга. Поединок прошёл накануне на паркете «Олимпийца» в столице Приморья.

«Спартак» (Владивосток) - «Спартак» (Санкт-Петербург) - 75:66 (12:20, 16:16, 20:21, 27:9). Решающей оказалась последняя четверть поединка.

Самым результативным в составе хозяев стал американский легионер Омар Калхоун, набравший 21 очко.

До этого по ходу сезона 2018/19 приморцы и питерцы встречались трижды. В первом круге чемпионата Суперлиги коллектив Захара Пашутина на своей площадке выиграл со счётом 76:52, в серии 1/8 финала Кубка России питерцы одержали и домашнюю победу - 65:64, и гостевую - 81:70.

Приморский клуб занимает 6-ю позицию в турнирной таблице Суперлиги, спартаковцы из Санкт-Петербурга - на 4-м месте.