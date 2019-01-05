Баскетбольный «Спартак» обыграл во Владивостоке одноклубников из Санкт-Петербурга
Владивостокский «Спартак» обыграл в первом матче нового года своих друзей соперников - спартаковцев из Санкт-Петербурга. Поединок прошёл накануне на паркете «Олимпийца» в столице Приморья.
«Спартак» (Владивосток) - «Спартак» (Санкт-Петербург) - 75:66 (12:20, 16:16, 20:21, 27:9). Решающей оказалась последняя четверть поединка.
Самым результативным в составе хозяев стал американский легионер Омар Калхоун, набравший 21 очко.
До этого по ходу сезона 2018/19 приморцы и питерцы встречались трижды. В первом круге чемпионата Суперлиги коллектив Захара Пашутина на своей площадке выиграл со счётом 76:52, в серии 1/8 финала Кубка России питерцы одержали и домашнюю победу - 65:64, и гостевую - 81:70.
Приморский клуб занимает 6-ю позицию в турнирной таблице Суперлиги, спартаковцы из Санкт-Петербурга - на 4-м месте.