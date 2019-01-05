2019-01-05T10:41:26+03:00
Происшествия

17-летний парень пытался угостить обитателя уссурийской колонии гашишным маслом

Теперь ему самому грозит срок - за пособничество
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Оперативная съёмка МВД по городу Уссурийску.Оперативная съёмка МВД по городу Уссурийску.
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В Приморском крае возбуждено уголовное дело о пособничестве в незаконном обороте наркотиков в значительном размере. Об это сегодня, 5 января, сообщил отдел МВД по Уссурийскому городскому округу. Задержан главный фигурант - молодой житель Владивостока 17 лет от роду.

Подозрительного парнишку задержали на территории режимного заведения - исправительной колонии. Представители учреждения сразу же заподозрили, что молодой человек пришёл не с пустыми руками, а с наркотиками.

В колонию по первому же сигналу прибыла следственно-оперативная группа городской полиции. Незнакомца задержали и досмотрели. В кармане куртки подозреваемого силовики нашли свёрток с веществом тёмного цвета со специфическим запахом. Вещество направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел. Эксперты развеяли последние сомнения: это гашишное масло. Масса свыше 4 граммов классифицируется как «значительный ущерб».

В полицейском участке юноша рассказал о некоем приятеле, который будто бы и попросил доставить посылку для друга - «сидельца» колонии. По факту попытки пособничества в незаконном приобретении наркотиков возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, части 1 статьи 228 УК. 17-летнему «экспедитору» грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

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