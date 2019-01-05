2019-01-05T11:01:37+03:00
Общество

В Приморье сотрудники МЧС проложили трассу для дрифта на морском льду

Экстремальные гонки прошли по намеченному плану
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Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю.Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю.
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Сегодня, 5 января, в селе Прохладном Надеждинского района состоялся второй раунд соревнований по зимнему дрифту. Первый этап Winter drift games прошёл 29 декабря прошлого года. В этот раз смотрины объединили профессионалов и любителей экстремальных гонок в возрасте от 18 до 36 лет. Необычные старты прошли при поддержке спасателей МЧС России, полиции, местных властей и Российской автомобильной федерации.

Особая миссия в акватории Амурского залива выпала на сотрудников государственной инспекции по маломерным судам. Именно они следили за безопасностью зрелищных гонок на льду.

- Мы заранее провели замеры толщины льда, определили безопасное расположение гоночной дистанции, обозначили места выезда спортивных автомобилей на лёд, - уточнил старший государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по Приморскому краю Игорь Салимьянов.

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