Погода в Приморье: без осадков, но ветрено

6 Янв. 2019 2019-01-06T02:26:36+03:00

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Первое воскресенье 2019 года окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. По данным портала «Примпогода», в регионе сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Максимум, до которого опустится минусовое значение термометров, 15 градусов мороза.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умереный до сильного. Температура воздуха -6...-8°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного.Температура воздуха -5...-7°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -4...-6°C.

Синоптики отметили, что в период с 1917 по 2017 год 6 января погода в дальневосточной столице была холодной. Самая максимальная температура зафиксирована специалистами в 1932 и 1958 годах - 1,6 градуса тепла, минимум - 28, 3 градуса мороза, 1950 год.