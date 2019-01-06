2019-01-06T03:53:22+03:00
Общество

В Приморье полиция по горячим следам задержала домушников

Сосед потерпевшей и его товарищ воспользовались беспечностью женщины
Анна ПЛЕТНЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В канун Рождества жительница Приморского края стала жертвой квартирных воров. Инцидент произошёл в селе Новостройка, Пожарский район. В местную дежурную часть отдела МВД с заявлением обратилась женщина, которая рассказала о пропаже из её квартиры вещей на общую сумму в 13 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские допросили соседей и осмотрели место преступления. Чуть позже правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в совершении кражи. Оба они - местные жители, один из них оказался ещё и соседом потерпевшей. Молодые люди, оказавшись в отделении полиции, признались в содеянном и рассказали о том, как произошло преступление.

Сосед жительницы села Новостройка знал, что женщина кладёт ключи от квартиры в почтовый ящик, расположенный на лестничной площадке. Мужчина решил воспользоваться этим и проникнуть в чужое жильё. В ходе досмотра сотрудники полиции обнаружили похищенное имущество, изъяли и вернули законной владелице.

По данным ОМВД России по Пожарскому району, по факту произошедшего специалисты уже проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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