2019-01-06T06:43:27+03:00
Общество

Серьёзная авария частично оставила без электроэнергии город в Приморье

Специалисты уже пытаются устранить неполадки, но пока безуспешно
Анна ПЛЕТНЕВА
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В районе Севастопольской нет не только света, но и тепла.В районе Севастопольской нет не только света, но и тепла.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Приморский город Артём в канун Рождества остался без электричества и тепла. Информацию об этом подтвердили в АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Собеседник «Комсомольской правды» сообщил, что в воскресенье, 6 января, на подстанции «Шахты-7» произошла серьёзная авария.

- В районе Севастопольской нет не только света, но и тепла. Специалисты уже работают. Надеемся, что сегодня аварию устранят, - рассказал представитель АО «ДРСК».

К слову, в новогодние праздники с 29 декабря 2018 года по 9 января 2019 года приморский филиал АО «ДРСК» перешёл на режим повышенной готовности. Мера вызвана необходимостью обеспечить надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей во время долгих выходных.

В АО «ДРСК» работает единый контактный центр. По телефону 8-800-1000-397 можно задать вопросы об отключениях электроэнергии. Кстати, звонок бесплатный.

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