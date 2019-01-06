Жители Владивостока любовались первым солнечным затмением 2019 года
Сегодня дальневосточники наблюдали частное солнечное затмение. Во Владивостоке его хорошо было видно отовсюду. Многие горожане пришли на центральную площадь. Корреспондент «КП»-Владивосток» наблюдала его на видовой площадке морского вокзала.
Пик затмения случился около 11 часов по местному времениФото: Оксана КИСЕЛЁВА
Над Владивостоком луна закрыла солнце примерно на 40 процентов. Пик затмения случился около 11 часов по местному времени, а в 12:20 луна окончательно ушла с солнечного диска.
Больше всего повезло жителям северных районов Приморья. В селе Агзу покрытие солнечного диска луной составило 46 процентов, в поселке Восток - 44 процента, а в городе Дальнереченске - 42 процента.
Наблюдать такие явления нужно обязательно с какой-то защитой для зрения: сквозь тёмное стекло (но не солнцезащитные очки) или, например, через рентгеновский снимок.Фото: Оксана КИСЕЛЁВА
Кроме приморцев, в ДФО затмение видели также жители Якутии, Хабаровского края, Магаданской области, Чукотки и Камчатского края. Кстати, затмение было видно только на Дальнем Востоке России и в некоторых странах Азии.
В следующие 16 лет, по словам специалистов, приморцам посчастливится увидеть еще четыре солнечных затмения. Ближайшее - 26 декабря этого года, но самое интересное - кольцеобразное - будет в июне 2030 года