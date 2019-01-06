Сотрудники МЧС спасли трёх заблудившихся в лесу приморцев

6 Янв. 2019 2019-01-06T08:22:31+03:00

Сигнал о помощи поступил на пульт ведомства ещё 5 января

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В приморском лесу накануне Рождества заблудились три человека. Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю ещё 5 января. Звонивший сообщил, что он и два его спутника потерялись неподалёку от горы Лысый Дед, Шкотовский район.

По телефону спасателям удалось сориентировать путников и направить к ближайшему посёлку - Молёному Мысу. Однако приморцы всё же приняли решение разжечь костёр и дожидаться помощи.

Вечером к месту убыла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда. Чуть позже к ним присоединились спасатели из города Большой Камень. Ранним утром воскресенья путешественников удалось обнаружить, и сотрудники МЧС приступили к их эвакуации к месту стоянки автомобилей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что в спасательной операции принимали участие 17 человек и три единицы техники.