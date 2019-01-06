Заветренный оливье: приморец предложил землякам решение новогодней проблемы

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:04:54+03:00

За свою работу парень просит ни много ни мало - 300 рублей.

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Необычное новогоднее объявление взбудоражило приморские социальные сети. Пользователь популярной интернет-барахолки предложил отдать ему недоеденные с Нового года блюда. При этом автор поста отметил, что готов забрать как вкусные, так и не очень салаты.

За свои услуги приморец просит 300 рублей. Парень отметил, что готов браться даже за сложные заказы: сельдь под шубой, «заветренный оливье» и салаты с содержанием чеснока. В случае с последними цену будет обговаривать уже на месте.

Ещё одним дополнением стало желание «допивать не допитый алкоголь и доедать мандарины».

- В этом случае оплата договорная, - уточнил автор.

Фото: Скриншот

Объявление моментально ушло за пределы барахолки и появилось в местных Instagram-пабликах. В социальных сетях некоторые отнеслись к парню с сочувствием, многих же это всё-таки рассмешило.

К слову, перед Новым годом «Комсомолка» обошла городские торговые площадки и выяснила, где выгоднее всего покупать продукты для главного новогоднего салата.