Заветренный оливье: приморец предложил землякам решение новогодней проблемы
Необычное новогоднее объявление взбудоражило приморские социальные сети. Пользователь популярной интернет-барахолки предложил отдать ему недоеденные с Нового года блюда. При этом автор поста отметил, что готов забрать как вкусные, так и не очень салаты.
За свои услуги приморец просит 300 рублей. Парень отметил, что готов браться даже за сложные заказы: сельдь под шубой, «заветренный оливье» и салаты с содержанием чеснока. В случае с последними цену будет обговаривать уже на месте.
Ещё одним дополнением стало желание «допивать не допитый алкоголь и доедать мандарины».
- В этом случае оплата договорная, - уточнил автор.
Фото: Скриншот
Объявление моментально ушло за пределы барахолки и появилось в местных Instagram-пабликах. В социальных сетях некоторые отнеслись к парню с сочувствием, многих же это всё-таки рассмешило.
К слову, перед Новым годом «Комсомолка» обошла городские торговые площадки и выяснила, где выгоднее всего покупать продукты для главного новогоднего салата.