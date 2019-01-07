В ночь на Рождество во Владивостоке загорелась овощебаза
В ночь на Рождество во Владивостоке вспыхнул крупный пожар. На Снеговой улице загорелась овощебаза.
Как сообщили в главном управлении МЧС по Приморскому краю, пожарной охране сообщил о происшествии в половине первого ночи. Расчет оказался на месте уже через минуту. Оказалось, что пламя вспыхнуло в контейнерах с овощами и фруктами. Огнеборцам пришлось задействовать газодымозащитную службу.
Пожар во Владивостоке на Рождество. Овощебаза на Снеговой.
Площадь пожара оказалась немаленькой – почти 500 квадратных метров. Тушили его всю ночь. Локализовать пламя работники МЧС смогли только через полтора часа, а полностью справиться с огнем удалось только в 7 часов утра. Пострадавших в результате ЧП не было. Немаловажно, что пламени не дали перекинуться на соседние объекты. В противном случае масштаб происшествия был бы совсем другим.
Как сообщил пресс-секретарь приморского управления МЧС Михаил Исаметов, в тушении овощебазы приняли участие 39 человек личного состава и 9 единиц техники.
Причины возгорания сейчас выясняют специалисты. Не исключено, что контейнеры с овощами попросту подожгли.
Стоит отметить, что за последний месяц это уже вторая овощебаза во Владивостоке, пострадавшая от пожара. Первый инцидент произошел на улице Калинина 16 декабря, в день выборов. Тогда 500 объятых огнем «квадратов» потушили за полтора часа.