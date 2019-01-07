Приморцы жалуются на очередную «горку позора»

7 Янв. 2019 2019-01-07T04:36:32+03:00

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С зимними развлечениями для детей в Приморье в этом году как-то совсем не заладилось. В этом году по краю прокатилась целая волна жалоб на качество ледовых городков и горок. Началось все с Уссурийска, где перед Новым годом властям пришлось демонтировать большую пятискатную горку в центре города – из-за ее травмоопасности. После этого «отличился» Арсеньев – детская горка в местном ледовом городке, мягко говоря, повергала людей в уныние. Теперь своим недовольством решили поделиться жители Михайловского района.

Речь идет о горке для ребятишек в поселке Новошахтинский. Надо сказать, что этой зимой для этого аттракциона погода в крае вообще не подходящая. В Приморье слишком тепло, нет снега и лед быстро тает. Однако муниципальные службы поселка каждый день заливают горку, чтобы местная детвора могла хоть немного покататься. Помогает это, понятное дело, слабо.

Но это полбеды. Новошахтинских детей, катающихся на этом подобии горки, в конце пути встречает натуральная бетонная плитка. На это обратила внимание местная жительница. Женщина рассказала о странной «инновации» в социальной сети Instagram.

В конце пути детей на ледянках поджидает она. Фото: dpscontrol_125rus

Судя по всему, плита нужна для того, чтобы дети не выезжали за пределы площадки. Но вот выбор материал для ограждения представляется крайне сомнительным. Благодаря тому, что кататься на горке можно с трудом, дети до этой плиты не доезжают. Но если бы в крае стояла холодная погода и лед не таял, малыши попросту бы врезались в бетонное ограждение. Думается, здесь бы не обошлось без ушибов и переломов. Почему об этом никто не подумал – сказать сложно.

Впрочем, не исключено, что власти захотели вырастить из юных новошахтинцев по-настоящему суровых людей, готовых к непростой жизни в Михайловском районе Приморья.