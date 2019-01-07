В частично обесточенный приморский город вернули свет

7 Янв. 2019 2019-01-07T05:51:18+03:00

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Приморские энергетики восстановили электроснабжение в Артеме. После аварии, произошедшей в минувшее воскресенье, без света там остались 7,6 тысяч человек.

Причиной блэкаута стала авария на подстанции «Шахты-7». В итоге без света остались несколько десятков улицы.Самая печальная ситуация наблюдалась на улице Севастопольской – у местных жителей отключилось не только электричество, но и теплоснабжение.

Как сообщили в пресс-службе приморского филиала ДРСК, последствия аварии удалось полностью ликвидировать. В обесточенных районах города снова появился свет. Сейчас электроснабжение осуществляется в штатном режиме.

К слову, в новогодние праздники с 29 декабря 2018 года по 9 января 2019 года приморский филиал АО «ДРСК» перешёл на режим повышенной готовности. Мера вызвана необходимостью обеспечить надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей во время долгих выходных.

В АО «ДРСК» работает единый контактный центр. По телефону 8-800-1000-397 можно задать вопросы об отключениях электроэнергии. Кстати, звонок бесплатный.