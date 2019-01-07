Во Владивостоке насмерть сбили безрассудного пешехода

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:12:36+03:00

Хозяйка этого "Ниссана" просто не успела затормозить. Фото: dps_vl

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Сегодня Владивосток отметился трагическим происшествием. На проспекте 100-летия Владивостока насмерть сбили пешехода.

Все произошло в районе автобусной остановки «Фирсова». Мужчина решил перебежать оживленную шестиполосную дорогу. Поступок, мягко говоря, странноватый – буквально в нескольких метрах от остановки находится виадук. Но горожанин, вероятно, решил, что так будет быстрее. Закончился этот опрометчивый поступок предсказуемо. Мужчину сбил легковой Nissan Dualis – его хозяйка попросту не успела затормозить. Автоледи вряд ли ожидала подобного маневра от пешехода на данном участке дороги.

Сбитый горожанин получил серьезные травмы. Его немедленно госпитализировали. По неподтвержденной информации, мужчину не смогли откачать – он умер в больнице.

От сильного удара у мужчины слетела обувь. Фото: dps_vl

Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники полиции. Им предстоит выяснить степень виновности всех участников происшествия.

Стоит отметить, что Рождество во Владивостоке вообще как-то не задалось. Этой ночью, например, на Снеговой сгорела овощебаза. Пожар площадью 500 квадратных метров тушили до самого утра. Эта авария пополнила копилку происшествий.