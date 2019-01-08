На побережье Приморья ожидается сильный ветер

8 Янв. 2019 2019-01-08T02:42:01+03:00

Во второй половине дня в Приморье усилится северо-западный и западный ветер Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Синоптики рассказали о погоде в последний день взрослых новогодних каникул

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Сегодня, 8 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. По информации сайта primpogoda.ru, по краю осадков не ожидается. Будет дуть северо-западный и западный умеренный ветер, на побережье - сильный. Температура воздуха от -4 до -18 градусов.

Во Владивостоке синоптики прогнозируют переменную облачность и сильный ветер после обеда. Температура воздуха утром -12...-14°C, днём чуть выше: -7...-9°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха -6...-8°C, в утренние часы -21...-23°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха -6...-8°C.

По данным многолетних наблюдений, во Владивостоке самым холодным этот день был в 1951 году: −27,2 градуса, а самым тёплым - в 1979 году: +2,2.