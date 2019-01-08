2019-01-08T02:42:01+03:00
Общество

На побережье Приморья ожидается сильный ветер

Синоптики рассказали о погоде в последний день взрослых новогодних каникул
Оксана КИСЕЛЁВА
Поделиться:
Во второй половине дня в Приморье усилится северо-западный и западный ветерВо второй половине дня в Приморье усилится северо-западный и западный ветерФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. По информации сайта primpogoda.ru, по краю осадков не ожидается. Будет дуть северо-западный и западный умеренный ветер, на побережье - сильный. Температура воздуха от -4 до -18 градусов.

Во Владивостоке синоптики прогнозируют переменную облачность и сильный ветер после обеда. Температура воздуха утром -12...-14°C, днём чуть выше: -7...-9°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха -6...-8°C, в утренние часы -21...-23°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха -6...-8°C.

По данным многолетних наблюдений, во Владивостоке самым холодным этот день был в 1951 году: −27,2 градуса, а самым тёплым - в 1979 году: +2,2.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росгвардия разобралась с двумя приморцами, оскорблявшими водителя такси
Из горящего дома в Приморье эвакуировали 11 человек
Путин определился с главным гостем ВЭФ-2019
«Адмирал» проиграл магнитогорскому «Металлургу»
Работник автосервиса во Владивостоке угнал машину клиента
Во Владивостоке насмерть сбили безрассудного пешехода
Приморские пользователи соцсетей помогли найти дерзкого нарушителя
В частично обесточенный приморский город вернули свет
Приморцы жалуются на очередную «горку позора»
В ночь на Рождество во Владивостоке загорелась овощебаза
Заветренный оливье: приморец предложил землякам решение новогодней проблемы
Сотрудники МЧС спасли трёх заблудившихся в лесу приморцев
Жители Владивостока любовались первым солнечным затмением 2019 года
Серьёзная авария частично оставила без электроэнергии город в Приморье
В Приморье полиция по горячим следам задержала домушников
Погода в Приморье: без осадков, но ветрено
Новый глава Приморской митрополии Владимир прилетает во Владивосток 6 января
В Приморье сотрудники МЧС проложили трассу для дрифта на морском льду
17-летний парень пытался угостить обитателя уссурийской колонии гашишным маслом
Баскетбольный «Спартак» обыграл во Владивостоке одноклубников из Санкт-Петербурга