2019-01-08T03:27:20+03:00
Происшествия

Работник автосервиса во Владивостоке угнал машину клиента

Теперь похититель может до пяти лет провести за решёткой
Ксения КРЫМОВА
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Машину нашли в пределах Владивостока, угонщика - тоже. Фото: youtube.comМашину нашли в пределах Владивостока, угонщика - тоже. Фото: youtube.com
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Полиция приморской столицы расследовала похищение легкового автомобиля Toyota Corolla. Её владелец сдал машину в ремонт, но в итоге не обнаружил там, сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе управления МВД по городу Владивостоку.

- Владелец обратился в дежурную часть отдела полиции №1 в Ленинском районе краевого центра. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, и наши сотрудники выяснили, что вечером работник автомастерской самовольно взял ключи от чужой «Тойоты» и поехал кататься. Ориентировку на машину передали всем наружным нарядам полиции и вскоре «Тойоту» нашли в районе мыса Кунгасный, целую и невредимую, - рассказал корреспонденту редакции представитель управления.

По его словам, 29-летнего угонщика из автосервиса уже задержали, и он признался в совершённом преступлении. Следователь возбудил уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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