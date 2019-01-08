2019-01-08T04:53:23+03:00
Спорт

«Адмирал» проиграл магнитогорскому «Металлургу»

Тренеры обеих команд прокомментировали результат матча
Ксения КРЫМОВА
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Болельщики "Адмирала" рассчитывают на победу приморцев в матче с хабаровчанами 10 января. Фото: hcadmiral.ruБолельщики "Адмирала" рассчитывают на победу приморцев в матче с хабаровчанами 10 января. Фото: hcadmiral.ru
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Хоккеисты Приморья возвращаются домой после проигрыша в Магнитогорске. 7 января там состоялся выездной матч с местным «Металлургом», и победа оказалась на стороне хозяев – 3:1.

Пресс-служба ХК «Адмирал» отмечает, что на девятой минуте соперники приморцев открыли счёт в контратаке, но на перерыв команды ушли при равном счёте:

- Владимир Бутузов подхватив шайбу в своей зоне, объехал троих сталеваров и отдал в центр на Вихарева, Денис был точен! Второй период остался за «Металлургом». Хозяева чаще атаковали, много угрожали воротам Антона Красоткина, дважды за нашего голкипера сыграли стойки ворот, дважды мы отбились в меньшинстве, но уральцы все-таки вышли вперед. Матушкин бросил от синей, а Эллисон подставил клюшку под летящую на уровне пояса шайбу – 2:1. В третьем периоде приморцы сумели выстоять в течение двух минут, имея на двух игроков больше, и в заключительные пять минут штурмовали ворота Кошечкина, но Василий больше не пропустил, а Денис Платонов за 10 секунд до сирены установил окончательный счет, отправив шайбу в пустые ворота.

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поздравил «Магнитку» с заслуженной победой и сказал, что в целом доволен матчем, «содержание есть, игра есть, очки будут».

Наставник соперников Йозеф Яндач также прокомментировал:

– Не получалось сегодня большинство. Игра была до конца ровная, соперник хорошо играл в движении, в борьбе.

Следующий матч «Адмирал» проведёт на домашнем льду, в «Фетисов-Арене», 10 января – с хабаровским «Амуром».

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