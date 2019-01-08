Путин определился с главным гостем ВЭФ-2019
В самом начале 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин назвал имя главного гостя Восточного экономического форума. Это, по информации пресс-службы Кремля, премьер-министр Индии Нарендра Моди.
7 января у Путина и Моди состоялся телефонный разговор. Они поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством, обсудили развитие стратегического партнёрства между Россией и Индией. Также президент РФ пожелал собеседнику успехов в связи с приближающимися парламентскими выборами в Индии и пригласил на Восточный экономический форум во Владивосток.
Как сообщала ранее «Комсомольская правда», это будет уже пятый ВЭФ. Он пройдёт с 4 по 6 сентября на острове Русском, в кампусе ДВФУ.