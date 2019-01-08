2019-01-08T05:43:51+03:00
Политика

Путин определился с главным гостем ВЭФ-2019

Восточный экономический форум пройдёт в сентябре во Владивостоке
Ксения КРЫМОВА
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Международный экономический форум пройдёт на острове Русском с 4 по 6 сентября 2019 годаМеждународный экономический форум пройдёт на острове Русском с 4 по 6 сентября 2019 годаФото: Оксана КИСЕЛЁВА
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В самом начале 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин назвал имя главного гостя Восточного экономического форума. Это, по информации пресс-службы Кремля, премьер-министр Индии Нарендра Моди.

7 января у Путина и Моди состоялся телефонный разговор. Они поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством, обсудили развитие стратегического партнёрства между Россией и Индией. Также президент РФ пожелал собеседнику успехов в связи с приближающимися парламентскими выборами в Индии и пригласил на Восточный экономический форум во Владивосток.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда», это будет уже пятый ВЭФ. Он пройдёт с 4 по 6 сентября на острове Русском, в кампусе ДВФУ.

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