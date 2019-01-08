2019-01-08T06:47:43+03:00
Общество

Из горящего дома в Приморье эвакуировали 11 человек

Двоим из них – мужчине и женщине – срочно нужно было на свежий воздух
Ксения КРЫМОВА
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Пожарные расчёты прибыли к горящему дому в Приморье через три минуты после получения сигнала. Фото: mchs.gov.ruПожарные расчёты прибыли к горящему дому в Приморье через три минуты после получения сигнала. Фото: mchs.gov.ru
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Пожар в посёлке Липовцы пополнил хронику первых происшествий 2019 года в Приморском крае. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного пожарной охраны в 18:34 по местному времени.

- Уже через три минуты к дому на улице Октябрьской прибыли пожарные расчёты и начали тушить мебель, постель в горящей квартире, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю. - Из отрезанных дымом квартир спасли двух человек – мужчину и женщину, вывели их на свежий воздух.

Кроме этих двоих, эвакуировали ещё 9 человек. Помощь медиков им не понадобилась.

Пожар полностью ликвидировали в 19:25. В тушении участвовали 6 человек личного состава на двух машинах, в том числе два звена газодымозащитной службы.

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