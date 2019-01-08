Росгвардия разобралась с двумя приморцами, оскорблявшими водителя такси

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:18:53+03:00

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В городе Артёме Приморского края сотрудники вневедомственной охраны разобрались с двумя мужчинами – пассажирами такси, которые нарушали общественный порядок. Они вызвали такси и поехали на улицу Чернышевского, но добравшись до места, начали оскорблять водителя. Информация об этом появилась сегодня в официальном аккаунте управления Росгвардии по Приморскому краю в Instagram.

В сообщении говорится, что водитель такси не стал долго терпеть выходку хулиганов и нажал кнопку тревожной сигнализации. Сигнал поступил на пульт централизованного наблюдения.

Оба нарушителя являются жителями Артёма 29 и 34 лет. Стражи порядка оформили на них административные протоколы по статье 20.1 («Мелкое хулиганство»).