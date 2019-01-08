Приморским рыбакам запретили выезжать на лёд

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:12:04+03:00

Приморские спасатели в очередной раз предупреждают. Фото: mchs.gov.ru

Любителей риска может запросто унести в открытое море

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На побережье Приморского края сохраняется сильный ветер, о котором предупреждали синоптики и «Комсомольская правда». Сейчас подключились сотрудники главного управления МЧС по Приморскому краю. Они обращаются, прежде всего, к любителям подлёдной рыбалки, которых в регионе немало.

- Внимание! Возможен вынос ледового поля в открытую часть залива Петра Великого вечером 8 января и в течение следующих суток, - предупреждают спасатели.

Тонкий лёд может не выдержать сильного ветра в Амурском заливе (территории Владивостока, а также Надеждинский и Хасанский районы) и Уссурийском заливе (Артёмовский городской округ, Большой Камень, Шкотовский район).

Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям края сотрудники МЧС рекомендуют пока не выходить на лёд, а выезд машин на лёд вообще категорически запрещён.

Корреспонденты «Комсомолки» в свою очередь продолжают серию публикаций на тему «Слабоумие и навага».