Приморским рыбакам запретили выезжать на лёд
На побережье Приморского края сохраняется сильный ветер, о котором предупреждали синоптики и «Комсомольская правда». Сейчас подключились сотрудники главного управления МЧС по Приморскому краю. Они обращаются, прежде всего, к любителям подлёдной рыбалки, которых в регионе немало.
- Внимание! Возможен вынос ледового поля в открытую часть залива Петра Великого вечером 8 января и в течение следующих суток, - предупреждают спасатели.
Тонкий лёд может не выдержать сильного ветра в Амурском заливе (территории Владивостока, а также Надеждинский и Хасанский районы) и Уссурийском заливе (Артёмовский городской округ, Большой Камень, Шкотовский район).
Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям края сотрудники МЧС рекомендуют пока не выходить на лёд, а выезд машин на лёд вообще категорически запрещён.
Корреспонденты «Комсомолки» в свою очередь продолжают серию публикаций на тему «Слабоумие и навага».