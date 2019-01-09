Средневековый беспредел устроили жители Артёма на центральной улице города

9 Янв. 2019 2019-01-09T02:07:09+03:00

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В Приморские СМИ через социальные сети просочились фотографии, вызывающие шок. В центре Артёма люди выливают из окон содержимое ночных ваз, сообщил инстаграм-паблик dps_artem.

По информации от очевидцев, на улице Дзержинского, 37 «тайная комната» в тридцатиквартирном доме находится на улице. Конечно, на морозе никто не торопится её посещать. Гораздо проще справить нужду дома, а потом вылить всё на улицу, прямо как в средневековом Париже.

- Как администрация города смотрит на то, что люди приходят в паспортный стол, а за окном экскременты плывут, люди выливают около дома. Рядом больница, остановки, дети. Один унитаз на 30 квартир. Развели помойку в центре!

Как стало известно «Комсомолке», здание построили в 1930 году, но сейчас у него нет статуса аварийного жилья. Жильцы дома уже довольно долго жалуются на свою проблему, но сотрудники ЖКХ её не берутся решать.