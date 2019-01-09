2019-01-09T02:55:11+03:00
Общество

Смешались в кучу кони, люди: ночью в Приморье на трассе сбили лошадь с жеребёнком

Девушка попыталась обрулить аварию и врезалась в седан
Софья КУЧИНА
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Фото: ДПС-КонтрольФото: ДПС-Контроль
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Сегодня ночью около Романовки водитель «Тойоты Приус» сбил лошадь с жеребёнком, сообщает инстаграм-паблик «ДПС Контроль». По информации очевидцев, водитель тут же скрылся с места ДТП. Женщина, которая ехала следом на «Пробоксе», попыталась обрулить жеребёнка, и вылетела на встречку, где врезалась в седан.

Информации о пострадавших людях нет, но в час ночи неравнодушные граждане сообщали, что лошадь погибла, а жеребёнок жив. Хозяина животных пытались искать через социальные сети и мессенджеры, чтобы он забрал подопечных. Его имя и адрес передали автору новости, однако сам он на связь не вышел. Его знакомые написали в комменариях к посту, что лошади давно стали беспризорными.

- Около года назад они свободно ходили по Смоляниново, пачкали сушившееся бельё, ржали ночью под окнами, люди жаловались в администрацию и никаких мер не предпринималось!, - пишет anna_lychik_mama.

При травмах такого харакетера, продолжают рассуждать приморцы, животных обычно «добивают». Нашёлся ли хозяин и сделал ли, что от него требуется сейчас неизвестно. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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