Пожилые кавказцы и девушка из Приморья попались полиции с двумя центнерами марихуаны

9 Янв. 2019 2019-01-09T03:46:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из сёл Хорольского района полицейские обнаружили больше 190 килограммов наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.

У двоих 66-летних уроженцев Закавказья стражи порядка нашли 1,7 килограмма масла каннабиса и больше 190 кило марихуаны. Мужчины хранили наркотики в крупных ёмкостях. Также стражи порядка изъяли и медицинские шприцы по 60 миллилитров, в которых преступники хранили вещества.

Следственное подразделение отдела МВД по Хорольскому району возбудило уголовное дело по 5 части громкой статьи 228.1 УК РФ. Уже сейчас суд заключил под стражу пожилых наркодельцов. Их пособница – 24-летняя жительница села Луговое находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.