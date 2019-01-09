2019-01-09T03:46:38+03:00
Общество

Пожилые кавказцы и девушка из Приморья попались полиции с двумя центнерами марихуаны

Идёт расследование уголовного дела
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: https://www.popmech.ru/science/news-397332-chto-na-samom-dele-stoit-za-istoriey-rebenka-kotoryy-umer-ot-marihuany/Фото: https://www.popmech.ru/science/news-397332-chto-na-samom-dele-stoit-za-istoriey-rebenka-kotoryy-umer-ot-marihuany/
Изменить размер текста:

В одном из сёл Хорольского района полицейские обнаружили больше 190 килограммов наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.

У двоих 66-летних уроженцев Закавказья стражи порядка нашли 1,7 килограмма масла каннабиса и больше 190 кило марихуаны. Мужчины хранили наркотики в крупных ёмкостях. Также стражи порядка изъяли и медицинские шприцы по 60 миллилитров, в которых преступники хранили вещества.

Следственное подразделение отдела МВД по Хорольскому району возбудило уголовное дело по 5 части громкой статьи 228.1 УК РФ. Уже сейчас суд заключил под стражу пожилых наркодельцов. Их пособница – 24-летняя жительница села Луговое находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смешались в кучу кони, люди: ночью в Приморье на трассе сбили лошадь с жеребёнком
Средневековый беспредел устроили жители Артёма на центральной улице города
Первый рабочий день после каникул станет морозным, но безветренным
Приморским рыбакам запретили выезжать на лёд
Росгвардия разобралась с двумя приморцами, оскорблявшими водителя такси
Из горящего дома в Приморье эвакуировали 11 человек
Путин определился с главным гостем ВЭФ-2019
«Адмирал» проиграл магнитогорскому «Металлургу»
Работник автосервиса во Владивостоке угнал машину клиента
На побережье Приморья ожидается сильный ветер
Во Владивостоке насмерть сбили безрассудного пешехода
Приморские пользователи соцсетей помогли найти дерзкого нарушителя
В частично обесточенный приморский город вернули свет
Приморцы жалуются на очередную «горку позора»
В ночь на Рождество во Владивостоке загорелась овощебаза
Заветренный оливье: приморец предложил землякам решение новогодней проблемы
Сотрудники МЧС спасли трёх заблудившихся в лесу приморцев
Жители Владивостока любовались первым солнечным затмением 2019 года
Серьёзная авария частично оставила без электроэнергии город в Приморье
В Приморье полиция по горячим следам задержала домушников
Погода в Приморье: без осадков, но ветрено
Новый глава Приморской митрополии Владимир прилетает во Владивосток 6 января
В Приморье сотрудники МЧС проложили трассу для дрифта на морском льду
17-летний парень пытался угостить обитателя уссурийской колонии гашишным маслом
Баскетбольный «Спартак» обыграл во Владивостоке одноклубников из Санкт-Петербурга