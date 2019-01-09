2019-01-09T04:51:29+03:00
Общество

В рождественское утро автомобилист погиб на железнодорожном переезде

Он выскочил перед поездом, не обратив внимания на запрещающие сигналы
Софья КУЧИНА
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Фото: пресс-служба ДВЖДФото: пресс-служба ДВЖД
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В рождественское утро, 7 января на железнодорожном переезде перегона Вассияновка - Реттиховка произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ДВЖД.

По информации ведомства, в 8.35 утра водитель «Тойоты Короллы» выехал на переезд перед

приближающимся грузовым поездом, не обращая внимания на запрещающие сигналы. Машинист поезда экстренно затормозил, но расстояния до автомобиля было слишком небольшое. От столкновения водитель «Тойоты» получил смертельные травмы. На график движения поездов происшествие не повлияло.

Примечательно, что это было первое ДТП за все новогодние выходные. В прошлом, 2018 году за этот отрезок времени также произошло только одно ДТП на путях.

Тем не менее, руководство Дальневосточной железной дороги убедительно просит водителей соблюдать Правила дорожного движения при движении через железнодорожный переезд.

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