Во Владивостоке микроавтобус провалился в реликтовое озеро

9 Янв. 2019 2019-01-09T05:36:19+03:00

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В конце новогодних каникул жители Владивостока устроили настоящий экстрим-марафон. Накануне безбашенные городские автомобилисты решили покататься по льду реликтового озера в районе бухты Патрокл. Закончилось все довольно предсказуемо.

На поверхность замерзшего водоема выехали с десяток водителей. Чем вызван такой ажиотаж – можно только догадываться. Скорее всего, он связан с похолоданием, которое наблюдается во Владивостоке несколько последних дней. 8 января температура падала до -15 градусов по Цельсию. Понятное дело, что за пару дней даже при таком «минусе» лед вряд ли сильно окрепнет. Но дошло это не до всех.

На лед реликтового озера-«вонючки» (в водоем долгое время сливали стоки, из-за чего вода там стала весьма «ароматной») выехали около десятка автомобилей. Примечательно, что это были не рыбаки: горожане просто нарезали круги по замерзшему озеру. Неудивительно, что через некоторое время один из автомобилей провалился. Жертвой тонкого льда стал тяжелый микроавтобус Nissan Elgrand. Его хозяин решил присоединиться к бурному веселью, но что-то пошло не по плану. Едва автомобиль выехал на замерзшую гладь озера, как лед под ним треснул. Машина затонула – к счастью, совсем недалеко от берега. В результате инцидента никто не пострадал. Микроавтобус вскоре вытянули с помощью соседних машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/685400" frameborder="0"></iframe> Зачем ты выехал на тонкий лед, мужик? Владивосток, реликтовое озеро.

Местные жители отмечают, что водитель «Эльгранда» решил заехать на озеро в крайне неудачном месте. Возле берега там много родников, и лед в том месте всегда тоньше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/685399" frameborder="0"></iframe> Ледовые экстремалы во Владивостоке. Один уже поплатился.

Стоит отметить, что в последнее время реликтовое озеро близ бухты Патрокл то и дело мелькает в сводках новостей. Водоем сильно загрязнен; местные жители и краевые экологи предпринимают массу усилий, чтобы его спасти. Его даже предлагали назвать в честь Владимира Путина: дескать, так на озеро наконец обратят внимание. Эта инициатива закончилась ничем.

Прошлым летом озеро начали очищать с помощью специальных бактерий. Проблемой пытались заниматься и чиновники – но ни бывший глава региона Андрею Тарасенко, ни отставной мэр Владивостока Виталию Веркеенко не смогли ничего сделать. Остается надеяться, что озеро все-таки удастся спасти.

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