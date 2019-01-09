Карманник, промышляющий в ночных клубах Владивостока, попался полиции
Во Владивостоке перед судом предстанет воришка, промышлявший в ночных клубах города.
По версии следствия, в декабре 2018 года в одном из популярных заведений Владивостока злоумышленник вытащил дорогой смартфон из кармана мужчины, который заболтался с барменом. После этого карманник покинул место преступления. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.
Однако долго радоваться вору не пришлось: служба безопасности клуба и полиция, просмотрев камеры, быстро установили его личность. Телефон вернули владельцу.
Прокурор Фрунзенского района утвердил обвинение по уголовному делу по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину из одежды потерпевшего».
Дело направлено в суд.