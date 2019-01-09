2019-01-09T05:41:07+03:00
Общество

Карманник, промышляющий в ночных клубах Владивостока, попался полиции

Служба безопасности одного из заведений засекла, как он вытаскивает телефон из чужого кармана
Софья КУЧИНА
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Фото: https://myslo.ru/news/criminal/2018-10-14-zhitel-novomoskovska-ukral-telefon-iz-karmana-posetitelya-kafeФото: https://myslo.ru/news/criminal/2018-10-14-zhitel-novomoskovska-ukral-telefon-iz-karmana-posetitelya-kafe
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Во Владивостоке перед судом предстанет воришка, промышлявший в ночных клубах города.

По версии следствия, в декабре 2018 года в одном из популярных заведений Владивостока злоумышленник вытащил дорогой смартфон из кармана мужчины, который заболтался с барменом. После этого карманник покинул место преступления. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Однако долго радоваться вору не пришлось: служба безопасности клуба и полиция, просмотрев камеры, быстро установили его личность. Телефон вернули владельцу.

Прокурор Фрунзенского района утвердил обвинение по уголовному делу по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину из одежды потерпевшего».

Дело направлено в суд.

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