В Приморье перевернулся внедорожник с двумя маленькими девочками
Отец детей не справился с управлением автомобиля
Фото: "Экипажи ДПС"
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В Раздольном, в районе военного городка в кювет «улетел» внедорожник. Водитель не справился с управлением, автомобиль завалился на бок, сообщает паблик «Экипажи ДПС». По сообщениям очевидцев, в машине находились две несовершеннолетние дочки водителя. Из-за происшествия дети находились в шоковом состоянии, плакали и кричали. Однако серьёзно в ДТП никто не пострадал.
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.