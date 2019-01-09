В Приморье перевернулся внедорожник с двумя маленькими девочками

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:32:36+03:00

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В Раздольном, в районе военного городка в кювет «улетел» внедорожник. Водитель не справился с управлением, автомобиль завалился на бок, сообщает паблик «Экипажи ДПС». По сообщениям очевидцев, в машине находились две несовершеннолетние дочки водителя. Из-за происшествия дети находились в шоковом состоянии, плакали и кричали. Однако серьёзно в ДТП никто не пострадал.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.