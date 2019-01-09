2019-01-09T07:07:30+03:00
Общество

Цены на питание в детсадах Владивостока перестанут падать

Администрация города провела конкурс на поставку продуктов с ограниченным доступом к участию
Софья КУЧИНА
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Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
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Семь городских компаний: ООО «Рубин», ООО «Флагман Плюс», ООО «Светоч», ООО «Магистраль Инвест», ООО «Фуд Магистраль», ООО «Феникс» и ООО «Илона Трейд» будут обеспечивать питание в детсадах Владивостока в 2019 году. Они победили в конкурсах, организованных мэрией. Что примечательно, до этого года контракты на поставку продуктов разыгрывали на аукционе.

Из-за того, что каждый желающий, аккредитованный на торговой площадке, мог участвовать в аукционе, цена на питание снижалась практически до минимума. Так, в прошлом году в ходе торгов участники снизили стоимость питания со 181 рубля до 92 на ребёнка в день.

Именно из-за этого администрации пришлось принять решение провести конкрурсы с ограниченным участием. Теперь, по условиям конкурса, каждый исполнитель услуг должен иметь опыт работы в данной сфере описать технологию приготовления блюд, иметь в штате поваров с опытом работы в сфере детского питания, осуществлять контроль за качеством входящей продукции и иметь в штате технологов общественного питания.

В декабре 2018 прошёл 41 конкурс на закупку услуг по организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях Владивостока. Победителей оказалось семь. Цены на питание сильно не упали.

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