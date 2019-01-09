Испугавшись полицейских, наркоман из Владивостока проглотил «спайс», но угодил к врачам

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:12:01+03:00

Изменить размер текста: A A

За хранение наркотиков в собственном желудке схлопочет серьёзный срок житель Владивостока, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

По версии следствия, 6 декабря прошлого года наркозависимый заказал в интернете так называемую «синтетику». Забрав «свою прелесть» из закладки, на которую указал наркоделец, он отправился домой. Однако судьбе было угодно, чтобы по пути мужчина встретил наряд полиции. Испугавшись последствий такой встречи, больной проглотил заветный свёрток.

Дома он не смог сам достать из недр желудка желанный продукт и обратился в больницу. Врачам он заявил, что проглотил батарейку. Однако медики, извлекли во время операции вовсе не её – и об этом инциденте сообщили в полицию. Стражи порядка прибыли на место и задержали хитроумного преступника.

Прокурор утвердил обвинение по уголовному делу по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Дело направлено во Фрунзенский суд на рассмотрение.