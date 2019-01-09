2019-01-09T09:43:05+03:00
Общество

Жаркая рабочая неделя выдалась в «третьем» роддоме Владивостока

За праздничные выходные здесь появились на свет 35 малышей
Софья КУЧИНА
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Фото: пресс-служба роддома №3Фото: пресс-служба роддома №3
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За новогодние каникулы во Владивостоке в роддоме №3 родилось 35 ребятишек, сообщает пресс-служба учреждения.

Первую малышку этого года принимали прямо 1 января. В этот мир девочка явилась в 13.30. Для своих родителей она стала самым настоящим подарком к праздникам – причём довольно крупным: вес крошки составил 4450 граммов при росте 55 сантиметров. За первую рабочую неделю этого года она стала самой крупной новорожденной. Примечательно и то, что роддом находится на улице Калинина, а эту фамилию носит и новоиспечённая мать.

По словам главврача КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светланы Сагайдачной только до Рождества здесь впервые увидели свет 17 девочек и 18 мальчиков. Вес младенцев составил от 2300 до 4450 граммов. Двое из них родились раньше положенного срока, в стационаре «тройки» им оказали необходимую помощь. Сегодня мамы и их малыши чувствуют себя замечательно.

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