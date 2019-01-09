Приморские рыбаки наловили больше 15 тысяч тонн доступной рыбы

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:02:27+03:00

Минтай и сельдь в Приморье продают по сниженным ценам

Изменить размер текста: A A

Только за праздничную неделю приморские рыбаки выловили больше 15 тысяч тонн минтая и сельди, сообщает пресс-служба администрации региона.

По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, прямо сейчас в разгаер промысел сельди и минтая. На 7 января рыбаки добыли более 15 тысяч тонн этой рыбы, что на 1,7 тысячи тонн больше чем в прошлом году.

Напомним, что именно на минтай и сельдь снизились цены в рамках программы «Приморская рыба», которую разработали по инициативе губернатора Олега Кожемяко