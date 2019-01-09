Приморские рыбаки наловили больше 15 тысяч тонн доступной рыбы
Минтай и сельдь в Приморье продают по сниженным ценам
Фото:https://www.primorsky.ru
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Только за праздничную неделю приморские рыбаки выловили больше 15 тысяч тонн минтая и сельди, сообщает пресс-служба администрации региона.
По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, прямо сейчас в разгаер промысел сельди и минтая. На 7 января рыбаки добыли более 15 тысяч тонн этой рыбы, что на 1,7 тысячи тонн больше чем в прошлом году.
Напомним, что именно на минтай и сельдь снизились цены в рамках программы «Приморская рыба», которую разработали по инициативе губернатора Олега Кожемяко