2019-01-09T11:02:27+03:00
Общество

Приморские рыбаки наловили больше 15 тысяч тонн доступной рыбы

Минтай и сельдь в Приморье продают по сниженным ценам
Софья КУЧИНА
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Фото:https://www.primorsky.ruФото:https://www.primorsky.ru
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Только за праздничную неделю приморские рыбаки выловили больше 15 тысяч тонн минтая и сельди, сообщает пресс-служба администрации региона.

По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, прямо сейчас в разгаер промысел сельди и минтая. На 7 января рыбаки добыли более 15 тысяч тонн этой рыбы, что на 1,7 тысячи тонн больше чем в прошлом году.

Напомним, что именно на минтай и сельдь снизились цены в рамках программы «Приморская рыба», которую разработали по инициативе губернатора Олега Кожемяко

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