Вот так январь: в Приморье теплеет до плюсовых температур

9 Янв. 2019 2019-01-09T23:29:57+03:00

Метеорологи недоумевают: температуры на новогодних каникул были выше нормы для Приморья на 2-6 градусов

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Сегодня, 10 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Для Приморья это означает переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный умереный. Воздух −1...-10°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без снега. Ветер северо-западный умеренный. Воздух 0... −2°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Воздух −1... −3°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, в конце дня сильный. Воздух 0... +2°C.

Ранее в приморском гидрометцентре сообщали, что температуры на новогодних каникул были выше нормы для Приморья на 2-6 градусов.