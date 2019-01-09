Вот так январь: в Приморье теплеет до плюсовых температур
Сегодня, 10 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Для Приморья это означает переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный умереный. Воздух −1...-10°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без снега. Ветер северо-западный умеренный. Воздух 0... −2°C, сообщает портал Primpogoda.ru.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Воздух −1... −3°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, в конце дня сильный. Воздух 0... +2°C.
Ранее в приморском гидрометцентре сообщали, что температуры на новогодних каникул были выше нормы для Приморья на 2-6 градусов.