Любимый спорт миллиардеров развивают в Приморье

9 Янв. 2019 2019-01-09T23:57:46+03:00

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Корпорация развития Приморья и южнокорейская компания Dongnam Industry Co., Ltd. подписали соглашение о намерениях создать гольф-поле на территории курорта «Приморье».

Как отметил председатель компании Ким Ин-Тае, под проект требуется не менее 80 гектаров земли.

Российском партнером Dongnam выступает Vladivostok Country Club. Инвестор рассчитывает реализовать проект за год с момента получения земельного участка в аренду. Первый этап включит создание девяти лунок, строительство клубного домика и инфраструктуры. Вслед за этим южнокорейский инвестор планирует построить четырехзвездную гостиницу на 100 номеров и обустроить еще девять лунок. По словам Ким Ин-Тае, только в создание гольф-поля планируют вложить около 2 миллиардов рублей.

Как отметили в корпорации, развитие неигровой составляющей курорта «Приморье» все более актуально. Ведь почти все участки под строительство гостиниц с казино уже сданы в аренду инвесторам.

«Первый этап создания курорта „Приморье“ — это развитие игорной зоны. Вместе с Tigre de Cristal планируется около 12 комплексов, включающих гостиницу, казино, рестораны, торговые зоны и услуги. На сегодня на территории остаются свободными два участка. Их мы планируем сдать в этом году. После этого будем плотнее работать над развитием неигрового сектора и инфраструктуры», — рассказал директор по развитию игорной зоны «Приморье» Игорь Трофимов.

Директор краевого департамента туризма Константин Шестаков уверен, что курорт «Приморье» станет одним из наиболее успешных турпроектов региона.

«Основная идея курорта в том, чтобы создать универсальное место для отдыха, куда смогут приезжать туристы любой категории. Нам важно, что кроме казино инвесторы создают иные объекты. За счет этого проект будет интересен не только азартным игрокам, но и другим туристам. Гольф-поле станет одним из уникальных объектов и увеличит турпоток, особенно из Южной Кореи, где культура игры в гольф широко распространена», — отметил Шестаков.

Справка КП

Курорт «Приморье» — самый масштабный туристский проект на Дальнем Востоке. Общий объем инвестиций составляет 107 миллиардов рублей. Открытие двух объектов — Naga Vladivostok и Shambala запланировано на 2020 год. Предполагается, что после этого турпоток возрастёт до 1,2 миллионов человек в год.