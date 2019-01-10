Главбух во Владивостоке полгода обчищала "свой" ресторан

10 Янв. 2019 2019-01-10T01:00:49+03:00

Почти полгода женщина перечисляла различные суммы с расчетного счета компании на расчетный счет фирмы, учредителем которой была она сама

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Во Владивостоке бывший главный бухгалтер ресторанного комплекса осуждена за растрату

Советский суд Владивостока вынес приговор 46-летней даме, которая осуждена за присвоение с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как установлено в суде, преступление было совершено, когда фигурантка работала главным бухгалтером в компании, занимающейся ресторанным бизнесом в Приморье.

Используя свое служебное положение, главбух присвоила свыше 1,1 миллиона рублей, принадлежащих работодателю.

Так, почти полгода женщина перечисляла различные суммы с расчетного счета компании на расчетный счет фирмы, учредителем которой была она сама. Таким нехитрым образом ей удалось незаконно вывести на подконтрольные счета 1 миллион 127 тысяч рублей.

Признав подсудимую виновной, суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил ей 2 года общего режима. Гражданский иск о взыскании ущерба полностью удовлетворен: автомобиль фигурантки и ее банковские счета арестованы.

Не согласившись с приговором районного суда, защита обжаловала его в краевом суде. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, он считается вступившим в силу.