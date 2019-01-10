2019-01-10T01:00:49+03:00
Происшествия

Главбух во Владивостоке полгода обчищала "свой" ресторан

Почти полгода женщина перечисляла различные суммы с расчетного счета компании на расчетный счет фирмы, учредителем которой была она сама
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото из архива авторафото из архива автора
Изменить размер текста:

Во Владивостоке бывший главный бухгалтер ресторанного комплекса осуждена за растрату

Советский суд Владивостока вынес приговор 46-летней даме, которая осуждена за присвоение с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как установлено в суде, преступление было совершено, когда фигурантка работала главным бухгалтером в компании, занимающейся ресторанным бизнесом в Приморье.

Используя свое служебное положение, главбух присвоила свыше 1,1 миллиона рублей, принадлежащих работодателю.

Так, почти полгода женщина перечисляла различные суммы с расчетного счета компании на расчетный счет фирмы, учредителем которой была она сама. Таким нехитрым образом ей удалось незаконно вывести на подконтрольные счета 1 миллион 127 тысяч рублей.

Признав подсудимую виновной, суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил ей 2 года общего режима. Гражданский иск о взыскании ущерба полностью удовлетворен: автомобиль фигурантки и ее банковские счета арестованы.

Не согласившись с приговором районного суда, защита обжаловала его в краевом суде. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, он считается вступившим в силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погубившего лошадей водителя ищут в Приморье
Любимый спорт миллиардеров развивают в Приморье
Вот так январь: в Приморье теплеет до плюсовых температур
Приморские рыбаки наловили больше 15 тысяч тонн доступной рыбы
Первый фестиваль корюшки откроется в приморских ресторанах уже завтра
Жаркая рабочая неделя выдалась в «третьем» роддоме Владивостока
Пикантные фрикадельки с листериями нашёл в Находке Россельхознадзор
Испугавшись полицейских, наркоман из Владивостока проглотил «спайс», но угодил к врачам
Цены на питание в детсадах Владивостока перестанут падать
В Приморье перевернулся внедорожник с двумя маленькими девочками
Карманник, промышляющий в ночных клубах Владивостока, попался полиции
Во Владивостоке микроавтобус провалился в реликтовое озеро
В рождественское утро автомобилист погиб на железнодорожном переезде
Пожилые кавказцы и девушка из Приморья попались полиции с двумя центнерами марихуаны
Смешались в кучу кони, люди: ночью в Приморье на трассе сбили лошадь с жеребёнком
Средневековый беспредел устроили жители Артёма на центральной улице города
Первый рабочий день после каникул станет морозным, но безветренным
Приморским рыбакам запретили выезжать на лёд
Росгвардия разобралась с двумя приморцами, оскорблявшими водителя такси