Главбух во Владивостоке полгода обчищала "свой" ресторан
Во Владивостоке бывший главный бухгалтер ресторанного комплекса осуждена за растрату
Советский суд Владивостока вынес приговор 46-летней даме, которая осуждена за присвоение с использованием служебного положения в особо крупном размере.
Как установлено в суде, преступление было совершено, когда фигурантка работала главным бухгалтером в компании, занимающейся ресторанным бизнесом в Приморье.
Используя свое служебное положение, главбух присвоила свыше 1,1 миллиона рублей, принадлежащих работодателю.
Так, почти полгода женщина перечисляла различные суммы с расчетного счета компании на расчетный счет фирмы, учредителем которой была она сама. Таким нехитрым образом ей удалось незаконно вывести на подконтрольные счета 1 миллион 127 тысяч рублей.
Признав подсудимую виновной, суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил ей 2 года общего режима. Гражданский иск о взыскании ущерба полностью удовлетворен: автомобиль фигурантки и ее банковские счета арестованы.
Не согласившись с приговором районного суда, защита обжаловала его в краевом суде. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, он считается вступившим в силу.