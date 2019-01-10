Знаменитый во всём мире театр приедет во Владивосток

10 Янв. 2019 2019-01-10T01:51:48+03:00

На всех площадках олимпиады в Приморье пройдут лекции, творческие встречи и научные конференции

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Приморский край станет одной из площадок Международной театральной олимпиады.

Уникальное событие с участием известных российских и зарубежных театральных деятелей состоятся в июне. Об этом рассказал вице-губернатор Приморья Константин Межонов, побывав на презентации олимпиады в Токио.

Замглавы Приморья отметил, что Международная театральная олимпиада — центральное событие Года театра, объявленного Владимиром Путиным. Мероприятие пройдет сразу в двух странах — России и Японии.

«Оргкомитет олимпиады возглавляют худрук Александринского театра Валерий Фокин, греческий режиссер Теодорос Терзопулос и худрук Театра Судзуки в Тоге Тадаси Судзуки. 30 ведущих мировых театров — как европейских, так и азиатских — с июня по ноябрь приедут в Санкт-Петербург и 30 — в Японию. Часть мероприятий пройдет и в Приморье», — подчеркнул Межонов.

Так, по словам вице-губернатора, в июне у нас побывает труппа Александринского театра. Она представит всемирно известные постановки. Кроме того, с мастер-классами Приморье посетят Теодорос Терзопулос и Тадаси Судзуки.

На всех площадках олимпиады в Приморье пройдут лекции, творческие встречи и научные конференции.