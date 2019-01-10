Во Владивостоке родителям будущих первоклашек велели приготовиться

10 Янв. 2019 2019-01-10T02:36:35+03:00

При приеме в первый класс любые испытания (экзамены, тесты, конкурсы и прочее), направленные на выявление уровня знаний ребенка, незаконны

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Школы Владивостока начнут записывать детей в первые классы 1 февраля.

Как сообщили в мэрии Владивостока, подать заявления в выбранную школу можно будет ежедневно, в будни и по субботам, с 9:00.

Для зачисления ребенка в первый класс родители должны предоставить в школу само заявление, свидетельство о рождении и его копию, медкарту. При этом родитель обязан предъявить документы, удостоверяющие его собственную личность.

Сегодня во Владивостоке первоклашек готовы принять 78 муниципальных образовательных учреждений. Сейчас все эти школы проводят дни открытых дверей. Будущие первоклассники и их родители могут посетить любую, поговорить с директорами и педагогами. Информацию о каждой школе можно посмотреть на сайте www.pupils.ru.

Городское управление по работе с муниципальными учреждениями образования еще раз напоминает, что при приеме в первый класс любые испытания (экзамены, тесты, конкурсы и прочее), направленные на выявление уровня знаний ребенка, незаконны.

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