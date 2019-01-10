Многодетным семьям Приморья стало легче жить

10 Янв. 2019 2019-01-10T03:17:18+03:00

Для них вступил в силу новый закон, предусматривающий увеличение льгот

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С 1 января вступил в силу приморский закон о поддержке многодетных семей. На его воплощение краевой бюджет на 2019 год предусмотрел 316,12 миллиона рублей.

Новый закон предоставляет поддержку многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума (ранее — величина одного минимума). По предварительным данным, получателями выплат и компенсаций могут стать 8,5 тысяч многодетных родителей Приморья.

«Величина прожиточного минимума в регионе сегодня составляет для трудоспособного населения 13 218 рублей, для детей — 13 699 рублей. Поскольку самая „маленькая“ многодетная семья — это трое детей и родители, для попадания в льготники бюджет семьи не должен превышать 135 066 рублей», — уточняют в департаменте труда и соцразвития.

Кроме изменений требований к доходу новый закон предусматривает увеличение ряда выплат и компенсаций, а также появление новых.

Первая, в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка, призвана компенсировать расходы на некоторые нужды детей, в том числе, расходы на школьно-письменные принадлежности. Еще одну многодетные родители получат при подготовке детей к школе. Размер ежегодной компенсации расходов на эти цели составит до 5 тысяч рублей на каждого ученика в семье.

В новом законе увеличен размер компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Раньше мы возвращали многодетным 30% расходов на „коммуналку“. С 2019 года это будет 50%. Предусмотрели 50%-ную компенсацию за оплату жилья и 100%-ную компенсацию взноса на капремонт», — поясняет и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Законодательно многодетные также освобождены от транспортного и имущественного налогов.

В департаменте напоминают, что по всем вопросам, касающимся нового закона, семьям следует обращаться в территориальные органы соцзащиты или многофункциональные центры Приморья.

Напомним, единый закон о поддержке многодетных семей Приморья принят по инициативе губернатора Олега Кожемяко в декабре 2018 года.