Генеральный менеджер во второй раз ушел из «Адмирала»

10 Янв. 2019 2019-01-10T03:39:33+03:00

В 2015 году Александр Селиванов покидал клуб с поста тренера

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Александр Селиванов, занимавший должность генерального менеджера хоккейного клуба «Адмирал», покинул клуб.

Напомним, что Селиванов работал тренером «Адмирала» в 2013-2015 годах. Спустя некоторое время он вернулся в клуб в качестве генерального менеджера, сменив Ильдара Мухаметова.

Хоккейный клуб «Адмирал» благодарит Александра Юрьевича за проделанную работу и желает дальнейших успехов.

«Комсомольская правда — Владивосток» напоминает, что после проигрыша магнитогорскому «Металлургу» у «Адмирала» практически не осталось шансов на выход в плей-офф. На сегодня «Адмирал» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, проиграв 28 из 44 сыгранных матчей.