Юные и взрослые спецназовцы Приморья отметили Новый год на высоте
В новогодние каникулы сотрудники отдела спецназа «Лидер» ГУФСИН по Приморскому краю вместе с подшефными воспитанниками военно-патриотического клуба «Юный спецназовец» взошли на популярную вершину Фалаза. Её высота, напомним, достигает почти 1300 метров.
При всей простоте маршрута подъем был достаточно трудным: движение затрудняли ветер и мороз. Ребята устали, но были счастливы, что впервые покорили такую высоту.
На вершине горы юные спецназовцы украсили елку и приготовили ароматный чай. На обратном пути участники похода делились впечатлениями и желанием покорять и другие вершины.
Военно-патриотический клуб «Юный спецназовец» создан в 2015 году на базе владивостокской школы № 7. Под руководством сотрудников спецназа «Лидер» подростки занимаются военно-спортивной подготовкой, участвуют в краевых соревнованиях, путешествуют по Приморью.
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