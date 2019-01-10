На новогодних каникулах водители Приморья нарушали реже, но опаснее

10 Янв. 2019 2019-01-10T04:44:19+03:00

За эти дни выявлены и отстранены от управления автотранспортом 267 пьяных водителей

Изменить размер текста: A A

В Приморье праздничные дни оказались менее аварийными, чем в 2018 году.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за праздничные дни на четверть снизилось число зарегистрированных в регионе дорожно-транспортных происшествий. Вместе с тем, увеличилась тяжесть их последствий: на 33% возросло число погибших в автоавариях людей и на 37% — число раненых. Всего в Приморье произошло 306 автоаварий, погибло восемь человек, травмировано — 66. Повреждено 556 транспортных средств.

Основными видами происшествий стали столкновения (63%), наезд на стоящий транспорт (13%), наезд на препятствие (10%), наезд на пешехода (7%).

Наиболее аварийно-опасный днем недели стал вторник, 1 января. В этот день в крае зарегистрировано 65 ДТП. На втором месте 2 января (50), а третье место у 7 января — 44 автоаварии.

За эти дни выявлены и отстранены от управления автотранспортом 267 пьяных водителей. Против двенадцати из них возбуждены уголовные дела за повторную пьяную езду.

Среди муниципалитетов на первом месте по числу ДТП Владивосток (131), далее Уссурийск (33) и Артем (20).

Основными и сопутствующими причинами ДТП стали: несоблюдение очередности, нарушение правил расположения на проезжей части, неправильный выбор дистанции, несоблюдение условий, разрешающих задний ход.