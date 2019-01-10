Приморье тратит на «детей войны» почти полмиллиарда рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T05:35:07+03:00

Пенсионеров призывают не торопиться и оформить новый статус без очередей, в комфортной обстановке

Изменить размер текста: A A

На воплощение нового закона о «детях войны» в бюджете Приморья предусмотрели 488,4 миллиона рублей.

Документ предусматривает господдержку приморцев, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

По информации краевого департамента труда и соцразвития, с начала действия закона в соцзащиту обратились почти 55 тысяч приморцев. 41,3 тысячи пенсионеров меры такой поддержки получат без заявок.

«Оформление не требуется для тех граждан, которые уже являются федеральными или краевыми льготниками. Им компенсации предоставляются по одному из оснований на выбор», — уточняют в ведомстве.

Среди мер социальной поддержки — выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны (без подачи заявления). Также закреплены льготы по транспортному налогу, компенсации расходов на оплату ЖКУ в 50%, а также 100%-ная компенсация расходов на оплату взноса на капремонт.

Для пенсионеров, живущих в домах без центрального отопления, предусмотрели ежегодную компенсацию расходов на приобретение твердого топлива с учетом доставки. Можно компенсировать и расходы на бытовой газ в баллонах.

Специалисты обращают внимание потенциальных получателей на то, что все виды компенсаций, связанных с жилищно-коммунальными услугами, предоставляются в отношении одного жилья по их выбору, в котором они зарегистрированы.

«Обязательное условие — отсутствие задолженности по оплате ЖКУ, взноса на капремонт или соглашение по погашению задолженности», — напоминает и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Кроме того, льготники этой категории имеют право на первоочередной прием в стационарные учреждения соцобслуживания.

Напомним, что инициатором принятия закона «о детях войны» стал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Для оформления статуса «дети войны», пенсионерам, ранее не являющимся льготниками, необходимо обратиться в отделы приема граждан по социальной поддержке по месту жительства. Также документы принимают в многофункциональных центрах.

Подать документы на оформление можно в течение трех лет.

«Льготы действуют не со дня подачи заявления, а с 12 ноября 2018 года, со дня вступления закона в силу. То есть, если оформление статуса произошло в любой день в течение трех лет, человеку сделают перерасчет», — уточняют специалисты.